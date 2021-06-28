Sinirli'de dere geçişi güvenli hale geldi
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Sinirli'de dere geçişi güvenli hale geldi

Sinirli'de dere geçişi güvenli hale geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli mahallesinde yaptığı 4 adet kutu menfez montajı ile hem yol geçişlerini rahatlattı hem de taşkın riskine karşı önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü çalışmalar ile yol geçiş noktalarının güvenliği için önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli mahallesinde yapılan 4 adet kutu menfez montajı ile

dere geçiş noktasını genişletip, kaza riskini azalttı. Su akışı daha sağlıklı hale gelen noktada olası taşkın risklerine karşı önlem alınmış oldu.

Muhtar Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Sinirli mahallesi muhtarı Metin Coşkun, yapılan bu çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde bulunan derede 4 adet kutu menfez montajı gerçekleştirerek yol geçişlerimizi rahatlattı. Derede su akışı da bu noktada daha sağlıklı bir hale geldi. Bu çalışmayla hem yolda kaza riskine karşı hem de taşkın riskine karşı önlemler alındı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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