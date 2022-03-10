Sınırları zorlayan Aleyna Tilki, yatakta iç çamaşırıyla poz verdi

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilki, son günlerde yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

POZU BEĞENİLMEDİ

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki, yatakta iç çamaşırıyla bir poz verdi. Yeni şarkı hazırlığında olan Tilki, fotoğrafına "Yakın zamanda" notunu düştü. Aleyna Tilki'nin cesur pozu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Genç şarkıcı için "Ne gerek vardı böyle şovlara", "Gündemde olmak için illa böyle çıplak mı olmak gerekiyor?" ve "Bunlar nasıl pozlar, biraz edep" yorumları yapıldı.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan pozu: