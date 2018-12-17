Sınırın Sıfır Noktasında Mehmetçiğe Türk Bayraklı Destek

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek verdi. Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Mehmetçik lehine sloganlar atarak olası bir sınır ötesi operasyonda Mehmetçiğe destek olacaklarını ifade ettiler. Kısa süren basın açıklamasının Suriye sınırına yakın olması nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe halkından Zahide Tepedelen, terör örgütüne karşı Fırat'ın doğusuna yapılacak bir operasyon kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve operasyona katılacak olan Mehmetçiğe destek olacağını ifade etti.

(Siber Kuş/İHA)

Kaynak: İHA