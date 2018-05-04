Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından, bahar şenlikleri kapsamında 11 şairin katımıyla "Sınırda Sesler Şiir ve Şair Buluşması" programı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere "Sınırda Sesler" kitabı hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin sadece bilim ve teorik anlamda bilgi aktarılan mekanlar olmadığını belirterek, programı ikinci kez düzenlemenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kilis'in bir sınır kenti olduğunu ve son dönemlerde önemli olayların yaşandığını kaydeden Karacoşkun, "Yakınlarda yaşadığımız Zeytin Dalı Harekatı, daha önce yaşadığımız Fırat Kalkanı Harekatı ve ondan önceki bazı terör örgütlerinin oluşturdukları kaotik durumlar nedeniyle şehrimiz farklı seslerle biliniyordu. Biz bu kentin kültür sanat noktasıyla önemli bir şehir olduğunu, daha çok kültürün sesiyle kendisini ifade etmesi gerektiğini ve gerçek anlamda şehrimizin bu olduğunu gösterebilmek için geçen yıl arkadaşlarımızla etkinliğin ismini 'Sınırda Sesler' koyduk." diye konuştu.

Rektör Karacoşkun, düzenlenen etkinliği geleneksel hale getirileceklerini belirterek, şehrin gerçek sesinin tüm insanlığa duyurulacağını sözlerine ekledi.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen şairlerin okuduğu şiirlerle duygusal anların yaşandığı program, katılımcılara plaket ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrencilerin yanında farklı şehirlerden çok sayıda davetli katıldı.