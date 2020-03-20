Sınırda bekleyen sığınmacılara sağlık hizmetleri üst düzeyde veriliyor
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Cengiz Kalkan, Edirne, Güncel

Sınırda bekleyen sığınmacılara sağlık hizmetleri üst düzeyde veriliyor

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sınırda bulunan sığınmacıların sağlıklarıyla ve bölgenin hijyeniyle ilgili durumların üst düzeyden sağlandığını belirtti.

20.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:14
Sınırda bekleyen sığınmacılara sağlık hizmetleri üst düzeyde veriliyor

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sınırda bulunan sığınmacıların sağlıklarıyla ve bölgenin hijyeniyle ilgili durumların üst düzeyden sağlandığını belirtti.

Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın koordinesinde sığınmacıların geldikleri ilk günden bu yana 4 sahra çadırında sağlık hizmeti verildiği ve bölgenin hijyeninin de en iyi şekilde sağlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüyle irtibat halinde titiz bir çalışma sürdürüldüğünü belirten Kalkan, "Alanımızda halk sağlığı uzmanlarımız, sağlıkçılarımızla gece gündüz mesai yaparak aşılama çalışması gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 1500 çocuk aşılaması ile 50 hamile sığınmacıya tetanoz aşısı yapıldı. Bütün bunlarla birlikte belediye ekipleri de il sağlık müdürlüğüyle koordineli şekilde sürekli temizlik çalışmasını sürdürmektedir. Şu ana kadar bölgede 8 bin sığınmacı sahra çadırlarından hizmet aldı." diye konuştu.

-"Bölgede sıhhatli bölgeler arasında"

Sığınmacıların bulunduğu bölgenin sürekli kontrol altında olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu bölgede sığınmacı hareketi sürdüğünden beri koronavirüsle ilgili de Sağlık Bakanlığımızın şeffaflık çalışmaları dünyaya örnek olacak bir nitelik taşımaktadır. Burada hiçkimse ne burada kalmaya ne de buradan zorla gitmeye çalışılmaktadır. Kendileri gitme yönünde talep kullanan kişiler için de onlara kolaylıklar sergilenmektedir.

Sığınmacıların olduğu saha özellikle zikredilen koronavirüs endişesi açısından izole bir alan olması 22, 23 gündür bizim burada tüm sağlık tedbirlerini almış olmamız, her çadırın kontrolden her sığınmacının muayeneden geçirilmiş olması ve her gün bu hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi sebebiyle belki de koronavirüse karşı en sıhhatli bölgelerden birisidir."

Ateşleri ölçülüyor

Kalkan, sahra çadırının olduğu alanda 9 ambulansın, alanda ise sürekli olarak 30 ambulansın hizmet verdiğini belirterek, "Özellikle ilk günden itibaren bölgenin hijyen çalışmaları en üst düzeyde gerçekleştirmekteyiz. Termal kameralarla sabah, akşam tüm çadırlar gezilerek ateş kontrolü yapılmaktadır. Ateşi yüksek bulduğumuz vakaları için de saha rehberimiz algoritması eşliğinde tüm gerekenler yapılmaktadır. Bu doğrultuda da burada herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı gibi, tüm Edirne ilimizden de alıp viroloji laboratuvarına gönderdiğimiz sonuçlardan da şu ana kadar bir pozitif bulgu gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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