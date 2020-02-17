Sınıra ZBT ve mühimmat sevkiyatı

17.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:10

Suriye sınırına mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı araç (ZBT) sevkiyatı yapıldı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen çok sayıda mühimmat dolu araç ve zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.



Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen ZBT ve mühimmatlar Oğulpınar Karakoluna sevk edildi. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA