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Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs, oturduğu evi yaktı.

KAYSERİ (İHA) - - Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs, oturduğu evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan Tuncay G., sinir krizi geçirerek oturduğu ikameti ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sinir krizi geçiren Tuncay G., de ekipler tarafından evden çıkarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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