Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
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Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt - Haberler | Yerel

Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı Ümraniye'de cep otogarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve sinir krizi geçiren bir kadın ortalığı birbirine kattı.

Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Ümraniye'de cep otogarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve sinir krizi geçiren bir kadın ortalığı birbirine kattı. Kendisine yardım etmeye çalışan sağlık çalışanlarına, polislere ve vatandaşlara saldıran kadın, tüm çabalara rağmen sakinleştirilemedi. Müdahale edenlere vurarak ve eline geçeni fırlatarak saldıran kadın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan cep otogarında öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, polisler ve etraftaki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan kadın, tüm çabalara rağmen sakinleşmedi. Müdahale edenlere vurarak saldıran kadın, ambulansa ve otogarda bulunan bir servis minibüsüne eline ne geçirdiyse fırlattı. Sinirden gözü dönen kadının kendini yere atarak yerde yuvarlandığı da görüldü. Sinir krizi geçiren kadının otogarda ortalığı birbirine kattığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
Sinir krizi geçiren kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt

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