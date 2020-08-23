Sınır kapısında kaçak telefon ile kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada bin 500 paket kaçak sigara ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada bin 500 paket kaçak sigara ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 500 paket kaçak sigara ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA