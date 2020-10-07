Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı
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Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı

07.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:30

Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 300 kilo tereyağı ile 320 paket sigara ele geçirildi.

Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 300 kilo tereyağı ile 320 paket sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, mazot fıçılarının içerisinde toplam 300 kg tereyağı(sıvı halde) ve 320 paket sigara yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak, adliye sevk edildi.

Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı
Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı
Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı
Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı
Sınır Kapısında Fıçı içerisinde tereyağı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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