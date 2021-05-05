Sınır hattında gülümseten görüntü! İsrailli ve Mısırlı askerler karşılıklı dans etti
İsrail-Mısır sınırında kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Mısır ordusundan iki erkek asker ile İsrail ordusundan iki kadın askerin tel örgülerin ardında karşılıklı dans ettikleri görüntülerde, askerlerin müzik eşliğinde takla da attıkları yer aldı.
İsrail-Mısır sınırında, Mısır ordusundan iki erkek asker ile İsrail ordusundan iki kadın asker karşılıklı dans etti. Müzik eşliğinde dansın yanı sıra takla da atan askerler gündem oldu.
İSRAİLLİ GAZETECİ PAYLAŞTI
Görüntüyü İsrailli gazeteci Roy Sharon sosyal medya hesabından paylaştı.