Sınır hattında gülümseten görüntü! İsrailli ve Mısırlı askerler karşılıklı dans etti

İsrail-Mısır sınırında kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Mısır ordusundan iki erkek asker ile İsrail ordusundan iki kadın askerin tel örgülerin ardında karşılıklı dans ettikleri görüntülerde, askerlerin müzik eşliğinde takla da attıkları yer aldı.