Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
12.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:55
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
Kaynak: AA