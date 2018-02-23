Sınıf Arkadaşları, Şehidin Kız Kardeşini Ziyaret Etti
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın sınıf arkadaşları, şehidin kız kardeşine taziye ziyaretinde bulundu.
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın sınıf arkadaşları, şehidin kız kardeşine taziye ziyaretinde bulundu.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta Kilis'in Polateli ilçesi Yılanca (Karapınar) köyünde toprağa verilen şehit Yunus Emre Doğan'ın kız kardeşi Nazlıcan Doğan'ı sınıf arkadaşları yalnız bırakmadı.
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Çelikdemir'in de hazır bulunduğu ziyaret, Kilis'in Polateli ilçesi Karapınar köyünde bulunan taziye çadırında gerçekleştirildi.
Tarih Bölümü öğrencileri, çadırda Kur'an-ı Kerim okudu, ardından köy mezarlığında şehit Yunus Emre Doğan'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti.