Sinemanın ünlüleri, Fatma Girik'in vefatına ilişkin konuştu

Türk sinemasının önemli isimleri, Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin görüşlerini dile getirdi, üzüntülerini paylaştı.

Oyuncu Perihan Savaş, Fatma Girik'in gerek Şişli belediye başkanlığında, gerek yaptığı televizyon programlarında, gerekse Türk sinemasına verdiği hizmetlerle çok değerli ve çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Namus filminde Girik ile beraber çalıştığını anlatan Savaş, "Benim unutamadığım hala aklımda olan beni terzisine götürüp o filmde giyeceğimiz kıyafetleri hem kendine hem bana diktirmesiydi. Sette makyajımı yapardı benim, oyunculukla ilgili bilgiler verirdi. Ben onu çok izlerdim film boyunca 'Ne yapıyor, nasıl yapıyor? Nasıl duyguya giriyor?' diye. Her rolü oynayabilen, her rolün altından mükemmellikle kalkabilen bir oyuncuydu. Gerçekten çok üzgünüm." diye konuştu.

"Hepimize kol kanat germiştir"

Oyuncu Bahar Öztan, ünlü oyucuyla ilgili, "Çok değerli, çok kıymetliydi, bizim onunla birlikte çok güzel anılarımız var. Kanlı Nigar filminde hepimize kol kanat germiştir. Neyi nasıl yapacağımızı öğretmişti. Gerçekten yeni doldurulamayacak bir insandı Fatma abla." ifadesini kullandı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Girik'in ölümünün kendisi için çok sarsıcı olduğunun, hala duyduğuna inanmakta zorlandığını dile getirdi. Koçyiğit, "O benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı, başımız sağ olsun." dedi.

"Dünyalar güzeli bir hanımefendiydi"

Oyuncu Cüneyt Arkın ise "Ne kadar iyiydi. Benim parçam gitti, yüreğim yanıyor hatıralarım gitti. O benim can yoldaşımdı." dedi.

Fatma Girik'in mavi bakışlarının gözünün önünden gitmediğini dile getiren Arkın, "O kadar alçak gönüllüydü. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi." diye konuştu.

Yazar Atilla Dorsay, "Öylesine tutkuyla bağlı ki sinemaya hiç durmamış adeta. 15 yaşında mesleğe başlayan insan bu kadar tutkulu olabilir ancak." değerlendirmesinde bulundu.

Rol aldığı filmlere ve başarılarına değinen Dorsay, Kızgın Toprak filmi için Moskova'ya gittiklerinde fotoğrafçıların yabancı meşhur bir sanatçıyı bırakıp Fatma Girik'in fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı. Dorsay, "Benim için çok ilginç bir izlenim olmuştu, kolay kolay unutamadım." diye konuştu.