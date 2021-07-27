Sinemalar açık mı? Temmuz 2021 Sinema Salonları açık mı, ne zaman açılacak 2021?

Haziran kararları sonrası "Sinemalar ne zaman açılacak 2021, Sinema Salonları açık mı, ne zaman açılacak" soruları yanıt buldu. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin arasına sinemaların kapatılması da yer alıyor. Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinemalar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları da bu kapsamda merak ediliyor. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı ve beklenen tarih açıklandı... İşte sinemaların açılış tarihi

Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021 sinema salonları ne zaman hangi tarihte açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle ekonomik olarak gelir kaybı yaşayan ve hatta durma noktasına gelen sinema salonlarının ne zaman açılacağı ve seyircilerin yeniden ne zaman salonlarda film izleyebileceği sorusu yanıt buldu. Tam kapanma sürecinin ardından ilk kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da sona ermişti.

SİNEMALAR AÇIK MI?

Sinemalar koronavirüs tedbirlerinin ardından açıldı. Sinemalarda pek çok seansı ve birbirinden güzel filmleri görebilirsiniz.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema salonlarının açılış kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından sinema salonları 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile açıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.