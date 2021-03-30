Sinemadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlatıldı
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Sinemadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlatıldı

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Sinemadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlatıldı

Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin hayata geçirdiği Popüler Bilim Seminerlerinin 29. sayısında "Sinemada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" ele alındı.

Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin hayata geçirdiği Popüler Bilim Seminerlerinin 29. sayısında "Sinemada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" ele alındı.

Moderatörlüğünü Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın'ın yaptığı seminerde, Düzce üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yıldız, "Sinemada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" başlığı altında bilgi ve deneyimlerini anlattı.

Sinemanın insanlar üzerindeki etkisinin tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yıldız, sinemada üretilen içeriklerin, karakterlerin topluma yön verdiğini dile getirdi. Kanunlarda cinsiyet eşitliği sağlansa bile gerçek hayata yansımadığını söyleyen Yıldız, toplum zihniyetinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya genelinde sinema alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin görüldüğünü dile getiren Fatih Yıldız, kadın yönetmenlerin az olduğunu, senaryo içerisinde de ağırlıklı olarak belli başlı roller verildiğini söyledi. Edebiyattaki, ekonomideki ve diğer sektörlerdeki durumun sinemaya yansıdığını katılımcılarla paylaşan Yıldız, "Sinema, her yerde var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alıyor. Kadının rolüne bakınca, tarihten gelen bir eşitsizliğe tanıklık ediyoruz. Örneğin bazı din kitaplarında kadının şeytanla iş birliği yaptığı yazıyor. Toplumda oluşan bu algıyı yıkmak için özdenetimi yüksek kişilerin sektöre içerik üretmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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