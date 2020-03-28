Sinema sektörüne 23 milyon lira destek
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Sinema sektörüne 23 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak yapım desteklerini verdi.

28.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:35
Sinema sektörüne 23 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak yapım desteklerini verdi. Bakanlık, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağladı.

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Çekim Sonrası ile Ortak Yapım türündeki 257 proje sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Destekleme Kurulunca yapılan değerlendirme toplantısında; 9 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım projesine 6 milyon 250 bin lira, 16 Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım projesine 15 milyon 650 bin lira, 4 Çekim Sonrası projesine 775 bin lira ve 1 Ortak Yapım projesine de 500 bin lira destek sağlandı.

İLK FİLMİNİ ÇEKECEK YÖNETMENLERE DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen destekler kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı.

Daha önce Bakanlığın bu desteğini alan Emin Alper, Tolga Karaçelik, Kaan Müjdeci, Ali Özel, Mahmut Fazıl Coşkun, Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yurt içi ve yurt dışı birçok festivalden ödüller kazandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' isimli yeni projesi ise 2 milyon lira ile desteklendi.

Yine Türk Sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Reha Erdem'in 'Neandria', Özcan Alper'in 'Karanlık Gece', Gözde Kural'ın 'Nacva', Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Döngü' filmleri de desteklenen filmler arasında yer aldı.

ANİMASYON FİLMLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda uzun metrajlı animasyon filmleri desteklemesi ile birlikte vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Yerli animasyon filmler özellikle 2019 yılında büyük başarılara imza attı. Türk sinemasının en çok izlenen animasyon filmi olan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Kuklalı Köşk ve Hızlı Ayaklar desteklenen animasyonlar oldu.

DESTEKLENEN ORTAK YAPIM 'KUTSAL RUH/ESPİRİTU SAGRADO'

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe olukça önemli hale gelen ortak yapımlar için ilk destekler ise İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı 'Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado' isimli projeye verildi.

Bakanlıktan daha önce destek almamış ve çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çekim sonrası türünde de 4 projeye destek verildi.

Bakanlık destekleri için yapılacak yeni başvurular yıl içerisinde gerçekleştirilecek Destekleme Kurullarında değerlendirilmeye devam edilecek.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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