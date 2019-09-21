Sinema sanatçısı Tanju Korel'in 14. ölüm yıl dönümü! Tanju Korel kimdir?

21.09.2019 06:00

Sayısız sinema filminde boy gösteren Tanju Korel, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Sinemaya 'Eşkıya' filmiyle adım attı. Tanju Korel 2005 yılında yaşamını yitirdi. Tanju Korel filmleri, Hülya Darcan, biyografisi…

TANJU KOREL KİMDİR?

Usta oyuncu, 10 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu, mezun olduktan sonra Fransa'da Grenoble Üniversitesi'ne eğitimini sürdürdü. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olduğu 1963-1964 yıllarında okul futbol takımının kalecisiydi. Fransa'da okuduğu sırada da üniversitenin futbol takımının kalecisiydi. O dönem Fransa Ligi takımlarından Marsilya'dan transfer teklifi almıştı. Üniversiteyi bitiremeden sinema hayatına adım attı.

TANJU KOREL FİLMLERİ...

Tanju Korel, 1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmada birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı. Sinemaya 1966 yılındaki "Eşkiya" filmi ile başladı. 110 filmde rol alan Korel, "Gerçek Ajans" adındaki şirkete bağlı olarak belgesel film yönetmenliği yaptı.

KANSER SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu, kendisi gibi sinema oyuncusu Hülya Darcan ile 20 Nisan 1974 tarihinde dünyaevine girdi. 1977 yılında Zeynepve 1982 yılında da Bergüzar Gökçe Korel adında iki kızı oldu. Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde kanser nedeniyle İstanbul'da 61 yaşında yaşama veda etti.