Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
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Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Sinemaların kapılarını kademeli olarak misafirlerine açan Cinemaximum, sosyal mesafeye uygun düzenlediği fuaye alanları ve salonlarıyla sinemaseverleri bekliyor.

07.08.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:10

Sinemaların kapılarını kademeli olarak misafirlerine açan Cinemaximum, sosyal mesafeye uygun düzenlediği fuaye alanları ve salonlarıyla sinemaseverleri bekliyor.

CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Nurdan Ulu Horozoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sinema salonlarında alınan tedbirleri AA muhabirine anlattı.

Pandemi nedeniyle sinemaların uzun süre kapalı kaldığını aktaran Horozoğlu, Cinemaximumların 7 Ağustos itibarıyla kapılarını yeniden sinemaseverlere açtığını söyledi.

Horozoğlu, bu süreçte gerekli önlemleri aldıklarının altını çizerek, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı tüm kılavuzlara uyduklarını dile getirdi.

Sinemaya gelen misafirlerin fuaye alanlarına giriş yaptıkları andan itibaren yazılı ve işitsel duyurularla bilgilendirildiğini kaydeden Horozoğlu, şunları söyledi:

"Tabii ki bizim için en önemli şey hijyen. Bunun için çok büyük önlemler aldık. Nano gümüş iyon teknolojisiyle fuaye alanı, tuvalet, büfe ve salonlarımızı temizledik. Farklı olarak seanslarımızı 30 dakika arayla yapacağız. Bu 30 dakikada her solanda yeterli şekilde hijyen temizliği yapılacak. Misafirlerimizi de mümkün olduğu kadar seanslardan 10-15 dakika önce çağıracağız. Çünkü giriş ve çıkışlarda kişilerin birbirleriyle karşılaşmaması için bu önlemleri almak istiyoruz."

"Salon kapasitemizin yüzde 60'ına misafir kabul edebiliyoruz"

Nurdan Ulu Horozoğlu, birçok lokasyonda giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılacağını ayrıca görülebilir yerlerde el dezenfektanları bulunacağını sözlerine ekledi.

Online ya da gişeden alınan biletlerin, koltuk aralarında 2 kişilik boşluk bırakacak şekilde satılacağını ve diğer koltukların satışa kapalı olacağını aktaran Horozoğlu, "Kapasitemiz ne olursa olsun, salonların yüzde 60'ına misafir kabul edebiliyoruz ve her salonumuzun girişinde salona ne kadar misafir kabul edebileceğimiz yazıyor." dedi.

Horozoğlu, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kaldıkları süre içinde teknoloji eksiklerini ve eğitimleri tamamladıklarını belirterek, "Zor bir dönem geçirdik. Uzun bir süre kapalı kaldık ve sektör çok ciddi bir kayıp yaşadı. Biz de bunun bilincinde olarak, kapalı olduğumuz süreçte bütün paydaşlarımızla görüştük. Dağıtım ve yapım şirketleriyle sürekli iç içeydik." diye konuştu.

Vizyon tarihi ertelenen filmleri, vizyon takvimine almaya başladıklarını kaydeden Horozoğlu, yeni filmlerin sete çıkmaya başladığını aktararak, yılın son çeyreğinde (sinema sektörünün) çok daha iyi olabileceğini ifade etti.

Nurdan Ulu Horozoğlu, sektörde yaşanan zorlukların atlatılması için içeriğe önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte tüm sektörlerde ne uygulanıyorsa, bakanlığımız ne uyguluyorsa bunlara tek tek dikkat edeceğiz. Sinema için en önem şey içerik. Biliyoruz ki iyi bir içerik olduğunda misafirlerimiz geliyor. Biz de bunun bilinciyle, ekosistemde birlikte çalıştığımız kişilerle görüşüyoruz ve uzun vadede çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sinema sektörü olacak diye düşünüyorum."

"Ağustos vizyon takviminde 10 yerli, 29 yabancı filmimiz var"

Horozoğlu, önceliklerinin misafirlerin ve personelin sağlığı olduğunu belirterek, yeniden kapılarını açtıkları süreçte, maske, ateş ölçümü ve hijyen tedbirlerine de dikkatle uyulacağını dile getirdi.

CGV Mars Cinema Group bünyesindeki sinemaların yüzde 90'ını açtıklarını, 1 Eylül'de ise tamamının açılacağını aktaran Horozoğlu, "Ağustos vizyon takvimine baktığımızda 10 yerli, 29 yabancı filmimiz var. Güzel bir line-up oluşturduk. Tüm amacımız, misafirlerimizi güvenle ve sağlıkla ağırlamak." dedi.

Sinemaseverleri film izlemeye davet eden Horozoğlu şöyle devam etti:

"Evdeki kadar temiz bir ortama geleceklerini söylemek istiyorum. İnanılmaz önlemler aldık, çok ciddi para harcadık. Mesela havalandırma sistemleri herkesin aklında olan soru. Havalandırma sistemlerimiz yüzde yüz doğal hava sirkülasyonunu sağlıyor. Bunlar için artı yatırımlar yaptık. Soğutarak havayı veriyoruz ki misafirimiz rahat etsin çünkü yaz aylarındayız. Onun haricinde de hiçbir yerde vantilatör ya da farklı bir klima sistemi olmayacak. Güvenle gelebilirler."

Temassız ödeme ve bilet kontrolü yapılacak

Alınan tedbirler kapsamında Cinemaximumlarda oturulan koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak. Teması en aza indirmek için temassız ödeme ve temassız bilet kontrolü yapılacak.

Sosyal mesafeye de dikkat edilecek sinema salonlarında yan yana koltuk satışı yapılmayacak. Satılan koltuğun sağında ve solunda 2 koltuk boş bırakacak şekilde yeni bir oturma düzeni uygulanacak.

Her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanları sosyal mesafe kurallarına göre şekillendirilirken maske takma zorunluluğu uygulanacak.

Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: AA

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