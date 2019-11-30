Sinema salonları olmayan Ardahanlılara film keyfini gençler yaşatıyor

30.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:00

Sinema salonu olmayan Ardahan'da bir araya gelen ve sinema topluluğu oluşturan gençler, kendilerine tahsis edilen salonda, haftanın bir günü kent sakinlerine sinema keyfi yaşatıyor.

Ardahan Sinema Topluluğu'nun girişimleri sayesinde Dursun Akçan Kültür Evi'nde gençlerin sinema izlemesi ve kültürel faaliyetler yapabilmeleri için salon tahsis edildi.

Salonda her hafta perşembe günü bir araya gelen topluluk mensupları ve sinemaseverler, hem duvara yansıtılan ekranda vizyona giren filmleri izleme imkanı buluyor hem de kente davet edilen yönetmenler ile söyleşi yapıp filmi değerlendirme imkanı buluyor.

Ardahan Sinema Topluluğu üyesi Aşkın Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sinema salonu olmayışının büyük eksiklik olduğunu söyledi.

Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla öncelikle arkadaşları ile bir araya geldiklerini anlatan Kızılkaya ardından sinema topluluğu kurmayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.

Vizyona yeni giren filmleri Ardahanlılar ile buluşturuyorlar

Ardahanlılara ücretsiz sinema keyfi yaşattıklarını belirten Kızılkaya, "Bu salonu ve topluluğu kurarken insanlardan çok destek aldık ve talep gördük. Dursun Akçam Külür Evi bize salon tahsis etti. İzlenecek filmlerin zamanında Ardahanlılarla buluşturmanın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Aşkın Kızılkaya, sinema filmlerini bir süre izleyicilerle bedava buluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Sinemasever Aslıhan Aydın da söz konusu topluluğun çok büyük hizmet sunduğunu belirterek, "Bu çalışma öncelikle gençler için örnek olan çalışma. Her hafta katılım sağlamaya çalışıyoruz. Buradakilerin çok istekli olmaları bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Köpek" filminin yönetmeni Cem Hakverdi ise Ardahan'da müthiş bir çalışmaya imza atıldığına işaret ederek, "Büyükşehirlerde bu kadar insanın bir araya gelmesi mümkün değilken, burada bunun yapılıyor olması çok güzel. Ben belgeselimi Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırmaya çalışırken, buradan teklif aldık ve geldik. Ayrıca burada sinemaseverler ile söyleşi yapma imkanı bulacağız." diye konuştu.

Sinemaseverlere büyük sinema salonlarındaki ortamın yaşatılması amacıyla su, çay ve mısır imkanı da yapılıyor.

Kaynak: AA