SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri - Haberler
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SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri

AA / Kerem Kızıltaş - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Johannes Roberts'ın yönettiği " Resident Evil : Raccoon Şehri" filminin başrollerinde Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper ve Robbie Amell oynadı.

ABD, Almanya ve Kanada ortak yapımı film, tüm dünyaya yayılan bir vahşetin Raccoon City'de zincirlerinden koptuğu gece yaşananları odağına alıyor.

SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri

SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri

SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri

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AA / Kerem Kızıltaş - Son Dakika Haberleri

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