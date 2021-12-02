SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Johannes Roberts'ın yönettiği " Resident Evil : Raccoon Şehri" filminin başrollerinde Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper ve Robbie Amell oynadı.

ABD, Almanya ve Kanada ortak yapımı film, tüm dünyaya yayılan bir vahşetin Raccoon City'de zincirlerinden koptuğu gece yaşananları odağına alıyor.