SİNEMA - Resident Evil: Raccoon Şehri
AA / Kerem Kızıltaş - Haberler | Güncel
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Johannes Roberts'ın yönettiği " Resident Evil : Raccoon Şehri" filminin başrollerinde Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper ve Robbie Amell oynadı.
ABD, Almanya ve Kanada ortak yapımı film, tüm dünyaya yayılan bir vahşetin Raccoon City'de zincirlerinden koptuğu gece yaşananları odağına alıyor.