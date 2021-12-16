SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - Haberler
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SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak.

Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

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AA - Son Dakika Haberleri

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