SİNEMA - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak.

Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.