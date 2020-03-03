Sinema öğrencileri kısa film projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor

03.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:57

"TÜRSAK Geleceğin Sineması", verdiği destekler sayesinde hayata geçen filmlerden birçoğunun gerek yerli gerek uluslararası festivallerden ödüllerle dönmesi ve desteklediği öğrencilerin sinema sektöründe çalışan profesyoneller haline gelmesiyle bu konuda yaptığı çalışmaların karşılığını alabilmiş nadir yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 10 projeye 6 bin TL maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları geleceginsinemasi.tursak.org.tr adresindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Başvurular için son tarih 9 Mart 2020 olup, yarışma Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan tüm sinema ve medya bölümlerinin öğrencilerine açıktır.

Geleneksel olarak 17 yıldır başarıyla gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" bir yandan Türk sinemasının geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Bültenler