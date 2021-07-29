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Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline de La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti.

Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline de La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti.

ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

Sinema - Mainstream
Sinema - Mainstream
Sinema - Mainstream
Sinema - Mainstream

Kaynak: Anadolu Ajansı

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