Sinema - "Lux Eterna"
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
"Lux Eterna"
Gaspar Noe'nin yönettiği; Charlotte Gainsbourg, Beatrice Dalle, Abbey Lee, Felix Maritaud ve Karl Glusman'ın rol aldığı "Lux Eterna"; cadılar hakkında çekilen bir filmin setini odağına alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı