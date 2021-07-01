Sinema - "Lux Eterna"
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Sinema - "Lux Eterna"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Lux Eterna"

Gaspar Noe'nin yönettiği; Charlotte Gainsbourg, Beatrice Dalle, Abbey Lee, Felix Maritaud ve Karl Glusman'ın rol aldığı "Lux Eterna"; cadılar hakkında çekilen bir filmin setini odağına alıyor.

Sinema - 'Lux Eterna'
Sinema - 'Lux Eterna'
Sinema - 'Lux Eterna'
Sinema - 'Lux Eterna'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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