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SİNEMA - Louis Wain'in Renkli Dünyası

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluşacak.

Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekleyecek.

Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.

SİNEMA - Louis Wain'in Renkli Dünyası

SİNEMA - Louis Wain'in Renkli Dünyası

SİNEMA - Louis Wain'in Renkli Dünyası

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AA - Son Dakika Haberleri

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