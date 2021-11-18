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Sinema - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar

AA - Haberler | Güncel

Will Smith'in başrolünde yer aldığı "King Richard", 2000'ler sonrası kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşleri her daim destekleyen ve onların potansiyellerine ulaşmaları için elinden geleni ardına koymayan baba Richard Williams ve genç Serena ile Venus'ün...

Will Smith'in başrolünde yer aldığı "King Richard", 2000'ler sonrası kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşleri her daim destekleyen ve onların potansiyellerine ulaşmaları için elinden geleni ardına koymayan baba Richard Williams ve genç Serena ile Venus'ün hikayesini anlatıyor.

Reinaldo Marcus Green'in yönettiği filmde, Will Smith, Saniyya Sidney ve Demi Singleton rol alıyor.

Sinema - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar

Sinema - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar

Sinema - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar

AA - Son Dakika Haberleri

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