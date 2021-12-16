SİNEMA - Karanlık Kız - Haberler
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SİNEMA - Karanlık Kız

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard ve Paul Mescal'ın başrollerinde oynadığı "Karanlık Kız" adlı yapımın yönetmenliğini Maggie Gyllenhaal üstlendi.

Napoli Romanları ile adından söz ettiren Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlanan film, tek başına bir tatilde olan Leda'nın, genç bir anneyle tanışması sonrası kendi annelik geçmişine doğru yaptığı zorlu içsel yolculuğu anlatıyor.

SİNEMA - Karanlık Kız

SİNEMA - Karanlık Kız

SİNEMA - Karanlık Kız

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AA - Son Dakika Haberleri

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