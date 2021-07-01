Sinema - "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"
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Sinema - "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı; Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve Giray Altınok'un rol aldığı "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları", yerli komedi meraklılarının beğenisine sunulacak.

Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı devam filmi, Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunlarına katılan Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın burada yaşadıklarını konu ediniyor.

Sinema - 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'
Sinema - 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'
Sinema - 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'
Sinema - 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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