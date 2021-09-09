Sinema - Elli Kelimelik Mektuplar
Fragmanı "Elli Kelimelik Mektuplar" Gizem Karaca Ekmekçi, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen ve Derya Alabora'nın oynadığı "Elli Kelimelik Mektuplar" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlendi.
Fragmanı "Elli Kelimelik Mektuplar"
Gizem Karaca Ekmekçi, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen ve Derya Alabora'nın oynadığı "Elli Kelimelik Mektuplar" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlendi.
Biyografi türündeki film; 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'ya gönderilen dönemin Bayındırlık Bakanı Ahmet Tevfik İleri'nin hikayesini odağına alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı