Sinema - Elli Kelimelik Mektuplar

Fragmanı "Elli Kelimelik Mektuplar" Gizem Karaca Ekmekçi, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen ve Derya Alabora'nın oynadığı "Elli Kelimelik Mektuplar" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlendi.