Sinema "Ehrimen: Kanlı Yol" (TEKRAR)
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
"Ehrimen: Kanlı Yol"
Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erol Sertel, Mustafa Aydın, Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin Köse'nin rol aldığı "Ehrimen: Kanlı Yol", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Kaynak: Anadolu Ajansı