Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
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Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fragman Bir Daha Asla Kar Yağmayacak İSTANBUL - Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in yönettiği Never Gonna Snow Again, mülteci olarak geldiği kasabada masör olarak çalışmaya başlayan Zhenia'nın, olağanüstü yetenekleriyle toplum içerisinde giderek bir guruya dönüşümünü anlatıyor.

Fragman Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

İSTANBUL - Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in yönettiği Never Gonna Snow Again, mülteci olarak geldiği kasabada masör olarak çalışmaya başlayan Zhenia'nın, olağanüstü yetenekleriyle toplum içerisinde giderek bir guruya dönüşümünü anlatıyor.

Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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