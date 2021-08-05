Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
Fragman Bir Daha Asla Kar Yağmayacak İSTANBUL - Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in yönettiği Never Gonna Snow Again, mülteci olarak geldiği kasabada masör olarak çalışmaya başlayan Zhenia'nın, olağanüstü yetenekleriyle toplum içerisinde giderek bir guruya dönüşümünü anlatıyor.
Fragman Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
İSTANBUL - Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in yönettiği Never Gonna Snow Again, mülteci olarak geldiği kasabada masör olarak çalışmaya başlayan Zhenia'nın, olağanüstü yetenekleriyle toplum içerisinde giderek bir guruya dönüşümünü anlatıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı