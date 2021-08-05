Sinema - Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

Fragman Bir Daha Asla Kar Yağmayacak İSTANBUL - Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in yönettiği Never Gonna Snow Again, mülteci olarak geldiği kasabada masör olarak çalışmaya başlayan Zhenia'nın, olağanüstü yetenekleriyle toplum içerisinde giderek bir guruya dönüşümünü anlatıyor.