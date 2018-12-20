Sinema - "Aşkın Algoritması"

Drake Dromus'un yönetmen koltuğuna oturduğu bilimkurgu türündeki Zoe'nun başrollerini Ewan McGregor ve Lea Seydoux paylaşıyor.

Sınırları zorlayan teknoloji ve algoritmalar, romantik ilişkileri bir bilime indirgemiştir. Bilgisayarda yapılan simülasyonlar ilişkilerin uyumunu ve ömrünü bulmakta; öte yandan şirketler tarafından dizayn edilen yapay zekalı sentetik eşler, insanlara romantik ilişkilerde aradığı her şeyi vermektedir. Cole ve Zoe, ideal android eşler tasarlayan ve bu teknolojiyi geliştiren bir şirkette çalışan iki mühendistir. Aralarındaki profesyonel ilişki, zamanla romantik bir boyuta evrilir. Fakat android robotlardan Ash'in de Zoe'ye ilgi duymaya başlaması, Zoe'nin bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.

Kaynak: AA