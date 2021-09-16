Sinema - Amacı Olmayan Grup

"Amacı Olmayan Grup"

Ali Tanrıverdi'nin yönettiği haftanın yerli komedi filmi "Amacı Olmayan Grup"un başrollerinde Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak ile Gamze Karaduman oynuyor.

Film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur'un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi olarak beyaz perdede yer alacak.