Osmanlının son döneminde Jön Türk olan bir öğretmenin kendi değerleriyle tanışmasına odaklanan "Muallim" filmi de Öğretmenler Günü'nün olduğu bu hafta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı ve yurt dışındaki bazı festivallerden ödül alan eserde, sürgüne gönderildiği kasabada öğretmenlik yapan bir adamın hayatını anlatıyor.

Filmde Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı oynuyor.