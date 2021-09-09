Sinema

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yeni filmi "Suveyda" yarın izleyici ile buluşacak.

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yeni filmi "Suveyda" yarın izleyici ile buluşacak.

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona girecek filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.

Filmde hafız olma çabasındaki "Hadim"i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge'ye; tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, Yusuf Duru, Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Mehmet Fatih Yıldız ve Ahmet Şahin gibi isimler eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı