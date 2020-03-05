05.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:02

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Zengo"

Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Zengo", kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bin kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini odağına alıyor.

Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Yasemin Sakallıoğlu'nun yanı sıra Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi isimler oynuyor.

Kaynak: AA

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