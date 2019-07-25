Sinema
"Korkuluk"Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.
"Korkuluk"
Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.
Kaynak: AA
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