Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Söylemezsen Olmaz programıyla adını duyuran Sinem Yıldız, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Katıldığı programlarla zaman zaman gündeme gelen Sinem Yıldız, Seda Sayan ile yakın arkadaştır. Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?

Söylemezsen Olmaz programıyla adını duyuran Sinem Yıldız, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Katıldığı programlarla zaman zaman gündeme gelen Sinem Yıldız, Seda Sayan ile yakın arkadaştır. Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

3 Mart 1980'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Sinem Yıldız, 5 yaşında bale ve tiyatro eğitimi almaya başladı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi kolejde okuyan Sinem Yıldız, Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde üniversite eğitimini bitirdi. Show TV'de staj yapan Sinem Yıldız, Pazar Sürprizi programında çalıştı.

Sonrasında Kanal T ekranlarında Sabah Sefası programını yapan Sinem Yıldız, yine aynı kanalda Still adında bir program yaptı. Sonrasında Tempo TV'de Güngör & Sinem Show adındaki bir sabah programına başlayan Sinem Yıldız, kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıtmayı başardı.

Sunuculuk yapan Sinem Yıldız ünlü sanatçı Seda Sayan'ın yakın arkadaşıdır.

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