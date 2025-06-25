Sinem Ünsal ve Berk Cankat sevgili mi? Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi kim?

Başarılı oyuncular Sinem Ünsal ile Berk Cankat arasındaki aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sinem Ünsal ve Berk Cankat sevgili mi? Sinem Ünsal ile Berk Cankat evleniyor mu? İşte, merak edilen o detaylar…

SİNEM ÜNSAL VE BERK CANKAT SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın bir süredir birlikte olduğu biliniyor. 2023 yılında aşklarını kamuoyuyla paylaşan çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınsa da zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın birlikteliği, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat sevgili mi

Son olarak Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'ın doğum günü için yaptığı romantik paylaşım gündem oldu. Cankat'ın "canım eşim" ifadesini kullanması, çiftin gizlice evlenip evlenmediği yönünde söylentilere yol açtı. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çiftin gelecekte evlilik kararı alıp almayacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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