Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya: Büyük Ah Etmiştim!

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca'ya bir tepki de 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile tanınan Sinem Umaş'tan geldi.

DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Instagram'da bir magazin sayfasında, Gizem Karaca ve Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı 'İnsanlık Suçu' dizisinin cumartesi günü final yapacağı haberi paylaşıldı. Sinem Umaş, söz konusu paylaşıma dikkat çeken bir yorum yazdı.

Sinem Umaş, Semra kaynana ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti

"KERİMCAN'LA TATİL YAPAMADIM, BÜYÜK AH ETTİM"

Sinem Umaş, Gizem Karaca ile arasında geçen olayı şu sözlerle anlattı: "Gizem'in kocası iki sene önce işlettikleri kulüpte hiç suçum yokken bana 'gelmesin' diye haber göndermişti. O sene bütün yaz Kerimcan'larla beraber tatil yapamamıştım. Büyük ah etmiştim, herkes dönüp bir kendine bakmalı. İşte Allah'ın adaleti şaşmıyor."

İşte o paylaşım ve yapılan yorum;