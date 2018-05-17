Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya: Büyük Ah Etmiştim!
'Gelinim Olur musun?' yarışması ile adını duyuran Sinem Umaş, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca'ya sert sözlerle yüklendi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca'ya bir tepki de 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile tanınan Sinem Umaş'tan geldi.
DİZİSİ FİNAL YAPIYOR
Instagram'da bir magazin sayfasında, Gizem Karaca ve Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı 'İnsanlık Suçu' dizisinin cumartesi günü final yapacağı haberi paylaşıldı. Sinem Umaş, söz konusu paylaşıma dikkat çeken bir yorum yazdı.
"KERİMCAN'LA TATİL YAPAMADIM, BÜYÜK AH ETTİM"
Sinem Umaş, Gizem Karaca ile arasında geçen olayı şu sözlerle anlattı: "Gizem'in kocası iki sene önce işlettikleri kulüpte hiç suçum yokken bana 'gelmesin' diye haber göndermişti. O sene bütün yaz Kerimcan'larla beraber tatil yapamamıştım. Büyük ah etmiştim, herkes dönüp bir kendine bakmalı. İşte Allah'ın adaleti şaşmıyor."
İşte o paylaşım ve yapılan yorum;
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sevgili sinem hanım bu konuda çok ayıp etmişsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALKOL SERBEST SİGARA SERBEST PEKİ O ZAMAN NİYE UYUŞTURUCU YASAK????? İSTEYEN ÖZGÜRCE DİNİ YAŞASIN AMA BIRAKIN İSTEYENDE ÖZGÜRCE HAYATDAN ZEVK AŞARAK YAŞASIN. DEVLETDE VERGİSİNİ TOPLASIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Size ne ister içer ister ne yaparsa yapar .Size zararı neCevap Yaz 4 Yayından Kaldır