Sinem Umaş kimdir, kaç yaşında? Sinem Umaş ne iş yapıyor?
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Sinem Umaş kimdir, kaç yaşında? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

23.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:45
Sinem Umaş kimdir, kaç yaşında? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Sinem Umaş, hapis cezası almasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Sinem Umaş kimdir? Sinem Umaş neden ceza aldı?

İşte Benim Stilim ve Gelinim Olur Musun? programlarıyla gündeme gelen Sinem Umaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sinem Umaş kaç yaşında? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 İstanbul'da doğdu. 2004 yılında yayınlanan "Gelinim Olur Musun" yarışmasına katılarak, Kaynana Semra olarak bilinen Semra Yücel'in oğlu Ata Türk ile birliktelik yaşıyordu.Bu yarışma ile tanındı. O dönemde açık öğretim lisesinde eğitimine sürdürüyordu. Annesi ve babası ayrıdır.

Annesi eşinden ayrıldıktan sonra başka bir evlilik yaparak yurt dışına yerleşti. Son olarak Sinem Umuş, İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Sinem Umaş kimdir, kaç yaşında? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

SİNEM UMAŞ KAÇ YAŞINDA?

1984 tarihinde dünyaya gelen Sinem Umaş, 36 yaşında.

SİNEM UMAŞ NEDEN CEZA ALDI?

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Sinem Umaş hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle3 gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, cezasını çekmek için emniyete teslim oldu.

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