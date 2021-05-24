Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti!
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekimde kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekimde kızları Lalin'i kucağına almıştı. 8 aylık olan Lalin'e daha şimdiden annesiyle birlikte oynaması için reklam teklifleri gelmeye başladı.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir bebek bezi firması Sinem Kobal ve Lalin'in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu teklifi geri çevirdi. İddiaya göre, Sinem Kobal yakınlarına "Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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