Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı
Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin nikah sonrası davetine katılan Sinem Kobal'ın kıvırcık saç modeli çok beğenildi. Yeni saç modeliyle verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sanatçı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahtan sonra verdiği davette davetliler arasında Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi.
SHAKİRA'YA BENZETİLDİ
Kıvırcık saçlarıyla da şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçları takipçileri tarafından çok beğenildi. Sinem Kobal bu saçlarıyla Shakira'ya benzetildi.
Güzel oyuncunun "Kıvırcık" notuyla paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte Sinem Kobal'ın söz konusu paylaşımına yapılan o yorumlar:
- Shakira'ya benzeten ben miyim?
- Bir an Shakira zannettim.
- Saçlarınız ve elbisenin rengine bayıldım.
- Shakira sandım seni ya.
- Her şey yakışıyor maşallah.
- Çok beğendim bu modeli sizde.
- Allah'ım bu ne güzellik, bakmalara doyamıyorum.
- Shakira'nın ikizi olmuş resmen, harika...
GÜZELLİĞİ İLE ÖVGÜLER ALDI
Öte yandan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda seksi hali ile beğenileri kazandı. Esra Erol'un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı.
Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.
Haber Videosu: Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı
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shakiranın ikizi gibi aynı bee vay beeeeee peeeh anasını bee nasılda benzemiş arkadaş yolda görsem shakira abla napan derim yaniCevap Yaz Yayından Kaldır