: Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı

15.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:47

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahtan sonra verdiği davette davetliler arasında Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi.

SHAKİRA'YA BENZETİLDİ

Kıvırcık saçlarıyla da şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçları takipçileri tarafından çok beğenildi. Sinem Kobal bu saçlarıyla Shakira'ya benzetildi.

Güzel oyuncunun "Kıvırcık" notuyla paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Sinem Kobal'ın söz konusu paylaşımına yapılan o yorumlar:

- Shakira'ya benzeten ben miyim?

- Bir an Shakira zannettim.

- Saçlarınız ve elbisenin rengine bayıldım.

- Shakira sandım seni ya.

- Her şey yakışıyor maşallah.

- Çok beğendim bu modeli sizde.

- Allah'ım bu ne güzellik, bakmalara doyamıyorum.

- Shakira'nın ikizi olmuş resmen, harika...

GÜZELLİĞİ İLE ÖVGÜLER ALDI

Öte yandan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda seksi hali ile beğenileri kazandı. Esra Erol'un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı.

Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.

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