Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuğunun ismi nedir? Lalin ismi ne anlama gelir?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Peki, Sinem Kobal'ın bebeğinin ismi nedir? Lalin ne demek? Sinem Kobal ne zaman doğurdu?

Hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde evinde geçiren Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından karnının görünmediği pozlarını paylaşmayı tercih etmişti. Doğuma yakın zamanda ise evinin bahçesinde hamilelik çekimi yaptıran güzel oyuncu, o pozlarını Instagram hesabından paylaşarak karnını göstermiş oldu. Peki, Sinem Kobal ne zaman doğurdu? Sinem Kobal'ın bebeğinin ismi nedir?

SİNEM KOBAL NE ZAMAN DOĞURDU?

2016 yılında Cunda'da nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri doğdu. 21.10.2020 tarihinde suda doğum yapan Sinem Kobal, doğum sonrası geniş önlemler aldırdı.

SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİNİN İSMİ NEDİR?

Lalin isminin anlamı şu sıralar çok merak edilmektedir. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisinin çocuklarına takacağı isim olan Lalin 'dir.

LALİN NE DEMEKTİR?

Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamlarına gelmektedir. Lalin ismi eski dilde "Parlak kırmızı" anlamına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE LAL NE DEMEKTİR? LALİN NEDİR?

Lalin kelimesi büyük bir ihitimalle Lal kelimesinden türemiştir. Arapça kökenli bir kelimedir. Lal kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.", "Bu taşın renginde olan." ve "Kırmızı renkli bir tür mürekkep." anlamlarına gelmektedir.

Haliyle lalin kelimesinin de lal kelimesinden türetildiği düşünülmektedir.

TDK'ya göre lal kelimesi 1. anlamı : Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.

TDK'ya göre lal kelimesi 2. anlamı : Bu taşın renginde olan.

TDK'ya göre lal kelimesi 3. anlamı : Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

Lalin isminin kökeni Türkçe, Arapça ve Farsça olduğu düşünülmektedir.