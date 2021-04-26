Sinem Kobal'dan sahil pozu
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Sinem Kobal'dan sahil pozu

Sinem Kobal'dan sahil pozu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sinem Kobal, koronavirüs vakaları artması nedeniyle bu sezon her sene gittikleri Selimiye tatilini öne çıktı. Oyuncu, sahil kenarında çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Eşi Kenan İmirzalıoğu ve kızı Lalin'le yaz sezonunu erken açan Sinem Kobal'dan fotoğraflar geldi. Marmaris Selimiye'de olan oyuncu, sahilde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Üç kare yayınlayan Kobal'a kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Altı ay önce kızını kucağına alan Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaptı.

Çiftin, eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.

Sinem Kobal'dan sahil pozu
Sinem Kobal'dan sahil pozu
Sinem Kobal'dan sahil pozu
Sinem Kobal'dan sahil pozu
Sinem Kobal'dan sahil pozu
Sinem Kobal'dan sahil pozu

Kaynak: Snob Magazin

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