Sındırgılı sepet ustası dede mesleğini 40 yıldır sürdürüyor
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Sındırgılı sepet ustası dede mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

24.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:05
Sındırgılı sepet ustası dede mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan İrfan Altınok, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan İrfan Altınok, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Sepet ustası 60 yaşındaki İrfan Altınok, AA muhabirine, mesleği kendi imkanlarıyla babasından öğrendiğini söyledi.

Dededen kalma sepetçiliği 40 yılı aşkın süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten Altınok, "Malzemeyi 2-3 günde kesip geliyorum. Sepetleri örüp belediyeye götürüyorum. Belediye Başkanımız sağ olsun harçlık veriyor, yardım ediyor." dedi.

Altınok, 10 yıldır daha fazla sepet yapmaya başladığını anlattı. Küfe de ürettiğini dile getiren Altınok, şöyle konuştu:

"Malzeme olursa günde 10 sepet yaparım. Malzemeleri, makas ve çubuk yarıcısı. Tütün küfünü için fındık çomağı daha sağlam oluyor. Söğüt, hayık, küren, fındık çomaklarından sepet yapıyorum. Meşeden de yaparım düzgün olduktan sonra. Meşe çıvgın olacak, düzgün olacak onunla küfün yaparım. Serçe parmağı kalınlığında olacak. Usta ustadan üstündür. Bandırmalılar var, buraya derelere çubuk kesmeye gelirler. Bir zembil yapıyorlar, onların yaptığını biz yapamayız. Neden yapamayız çünkü görmedik. Zor bir meslek. Dağdan çubuk kesip gelmek, burada sepet ve küfün yapmak, ondan sonra da satmak zor ancak bunu yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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