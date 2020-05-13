Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu
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Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu

Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu Çocuklar oyunlarını sosyal mesafeye uyarak oynadı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 40 gündür evden çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocukların yasağının 11 ile 15 saatleri arasında geçici olarak kaldırılması ile...

Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu
13.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:36

Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu

Çocuklar oyunlarını sosyal mesafeye uyarak oynadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 40 gündür evden çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocukların yasağının 11 ile 15 saatleri arasında geçici olarak kaldırılması ile evlerinin yakınlarında bulunan parklara akın ettiler.

Aileler çocuklarını getirirken, maske ve sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi. Parklar ise Sındırgı Belediyesi tarafından bir gün önceden ve sabahtan dezenfekte edildi.

Sındırgı'da Şevket Barkır parkı başta olmak üzere, ilçedeki çeşitli parkları dolaşan Sındırgı belediye personeli Kavuklu ve çırak tiplemesiyle çocuklara balon dağıttı. Maskesi olmayan çocuklara da maske verildi. Sosyal mesafe kurallarına göre yağ satarım bal satarım, kavuklu diyor ki yarışmalarla çocuklara hem sosyal mesaj verildi, hem de evden ilk kez çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Oyunlarda çocuklara el yıkama ve hijyenin nasıl yapılması gerektiği, sosyal mesafenin önemi anlatıldı. Aileler ve çocukları 40 gün sonra parklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sındırgı'da sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' oyunu

Kaynak: İHA

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