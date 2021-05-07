Sındırgı'da mutluluk hareketi paylaştıkça büyüyor

Sosyal projelerde ve yardımlaşmada örnek ilçe 14 ayı geçkin bir süredir devam eden koronavirüsle mücadeledeki paylaşım ve dayanışma ruhu, Ramazan ayı ile birlikte daha da büyüdü.

Günlük olarak evlere kadar servis edilen iftar yemeklerinden, işini kaybeden, dükkanını kapan ve ya kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da gıdadan, yakacağa kadar farklı ihtiyaç alanlarında yardımlar Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile devam ediyor.

Son olarak Sındırgı Beledeiye başkanı Ekrem Yavaş tarafından öksüz ve yetimlerin hayallerini gerçekleştirmek adına gerçekleştirilen projede hayırseverler de adeta yarışa girdi. Çocukların küçük dünyalarındaki hayallerin gerçekleştirildiğindeki mutluluğunu gören vatandaşlar, adeta yarış başlattı. Mutluluk harekatı Sındırgı'nın her kesimine yayıldı.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda " Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır, Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz " sloganı ile gerçekleştirilen sosyal sorumluk, paylaşma ve dayanışma projeleri vatandaşlardan da tam not alıyor.

PEMBİŞ BİR ODANIN HİKAYESİ İLE ÇOĞALAN MUTLULUK

Çocukların hayallerini süsleyen küçük ama onlar için büyük bir çok farklı istekle karşılaşan başkan Yavaş teker teker hayallere giden yolda çocuklara ulaştı. 7 yaşındaki kız çocuğunun pembiş pembiş bir oda istiyorum diyerek başlayan hayallerine belediyenin bütün birimleri ve hayırsever vatandaşlar da dahil oldu.

Kırsal mahallede yaşayan çocuğun odası baştan aşağı yenilenerek pembe tonuyla yeni eşyalarla donatıldı. Mutluluk ise direk gözlerden okundu

BİR YETİMDEN BAŞKA BİR YETİME MANİDAR HEDİYE

Pembiş oda hayali gerçek olan 7 yaşındaki Z.M. bir başka yetim kardeşinin de hayalinin gerçekleşmesine vesile oldu. Bir köpeğinin olmasını isteyen M.S. 'nun bu talebi üzerine de Z. M. kendi köpeklerinden birini vererek mutluluğa ortak oldu.

YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Gelen tüm mektuplar ile ayrı ayrı ilgilenen Yavaş mektubun içerisinde çok farklı bir istek ile karşılaştı. Başkan Yavaş'tan yetim kızın tek isteği köpek sahiplenmek oldu. Yetim kızın bu manidar isteğine kayıtsız kalmayan başkan Yavaş küçük kızın yüzünü güldürmeyi başardı. İlginç olanı ise yetim kızın sahiplendiği köpek, başka bir yetim kıza ait olmasıydı. Köpeğine kavuşan yetim kızının mutluluğu gözlerinden okundu.

Bir çocuğun gülüşünün en büyük mutluluk olduğunu belirten ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren YAVAŞ; ''Mutluluk paylaştıkça çoğalıyor. Bugüne kadar başlattığımız tüm sosyal projelerimizde vatandaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Yine paylaşmaya, paylaştıkça da mutlu olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştiriyor, ihtiyaç sahibi kimsesiz tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bugün çok özel günlerden birisi. Dünya tatlısı kızımıza bir mektup yazdık. Başka mektuplarda farklı isteklerde bulunanlar oldu, ama en ilginç olanı ise bu tatlı kızımızın isteğiydi. Bir canlı, bir köpek istemişti bizden. Bizde farklı bir şey olsun dedik. Projemize hayırsever vatandaşlarımız da destek veriyor. Bizler de kızımızın bu isteğini de paylaştık onlarla. Ama ilginç olanı ise destek olmak amacıyla dün başka bir yetim kızımızın köpeğini babası bizlere getirdi. Şimdi bu kızımız da sahiplenmiş oldu. Yani bir yetimden başka bir yetime sahiplenilmiş oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Rüzgâr köpeğin de artık yeni sahibi bu tatlı kızımız olmuş oldu'' dedi.

Kaynak: Bültenler