Sındırgı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kocakonak İlkokulunda devam eden törende konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Öğrenme ve öğretme, hayat devam ettiği müddetçe ölünceye kadar devam eden en önemli iş. Bu hayatın zorlu basamaklarını ne ile aşarsınız dediğinizde para ile aşamıyorsunuz, makamla aşamıyorsunuz, araba ile falan gidemiyorsunuz, inanın tek bir şeyle gidiyorsunuz; bilgiyle." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunu gösterisi sunulmasının ardından Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ek derslik yapımındaki desteğinden dolayı plaket verdi. Yavaş ise hayırsever iş insanı Suat Sarıgöz'e desteği için hediye takdim etti.

Daha sonra, Sındırgı Belediyesi ve Suat Sarıgöz tarafından yaptırılan ek binanın açılışı gerçekleştirildi.